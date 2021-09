Antignac Maison de la Minéralogie du Massif Central Antignac, Cantal Maison de la Minéralogie du Massif Central Maison de la Minéralogie du Massif Central Antignac Catégories d’évènement: Antignac

Robin Fialip accueillera les visiteurs à la Maison de la Minéralogie du Massif Central samedi 18 septembre de 10 h à 12 h. Ouverture de la Maison de la Minéralogie du Massif Central. Maison de la Minéralogie du Massif Central 2 rue du Vignonnet 15240 Antignac Antignac Cantal

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

