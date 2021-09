Antignac Maison de la Minéralogie du Massif Central Antignac, Cantal Maison de la Minéralogie du Massif Central : admirez les pierres du Massif Central Maison de la Minéralogie du Massif Central Antignac Catégories d’évènement: Antignac

Cantal

Maison de la Minéralogie du Massif Central : admirez les pierres du Massif Central Maison de la Minéralogie du Massif Central, 18 septembre 2021, Antignac. Maison de la Minéralogie du Massif Central : admirez les pierres du Massif Central

Maison de la Minéralogie du Massif Central, le samedi 18 septembre à 10:00 mesures sanitaires en vigueur

Robin Fialip vous accueillera pour partager sa passion des minéraux Maison de la Minéralogie du Massif Central 2 rue du Vignonnet 15240 Antignac Antignac Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Antignac, Cantal Autres Lieu Maison de la Minéralogie du Massif Central Adresse 2 rue du Vignonnet 15240 Antignac Ville Antignac lieuville Maison de la Minéralogie du Massif Central Antignac