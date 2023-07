ATELIER ARTISTIQUE Maison de la Meunerie Rives-d’Autise Catégories d’Évènement: Rives-d'Autise

Vendée ATELIER ARTISTIQUE Maison de la Meunerie Rives-d’Autise, 17 juillet 2023, Rives-d'Autise. Rives-d’Autise,Vendée Dès 6 ans, création d’un carnet.

2023-07-17 fin : 2023-07-17 12:00:00. .

Maison de la Meunerie Rue du moulin

Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire



From age 6, creation of a notebook A partir de los 6 años, crea un cuaderno Ab 6 Jahren, Erstellen eines Notizbuchs Mise à jour le 2023-07-01 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Rives-d'Autise, Vendée Autres Lieu Maison de la Meunerie Adresse Maison de la Meunerie Rue du moulin Ville Rives-d'Autise Departement Vendée Lieu Ville Maison de la Meunerie Rives-d'Autise

Maison de la Meunerie Rives-d'Autise Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rives-d'autise/