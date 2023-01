MAISON DE LA MEUNERIE – JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS Rives-d’Autise Rives-d'Autise Catégories d’Évènement: Rives-d'Autise

Vendée

MAISON DE LA MEUNERIE – JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS Rives-d’Autise, 20 mai 2023, Rives-d'Autise . MAISON DE LA MEUNERIE – JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS 16 Rue du Moulin Rives-d’Autise Vendée

2023-05-20 14:00:00 – 2023-05-21 18:00:00 Rives-d’Autise

Vendée Lors des journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, la Maison de la Meunerie avec l’association Les Gueurnivelles organisent des visites guidées du moulin et de l’habitation. L’après-midi dégustation de brioches cuites au four à bois. Visite à 14h, 15h, 16h et 17h. Visites guidées et dégustation de brioche l’après-midi contact@maisondelameunerie-vendee.fr +33 2 51 52 47 43 http://www.maisondelameunerie-vendee.fr/ Rives-d’Autise

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Rives-d'Autise, Vendée Autres Lieu Rives-d'Autise Adresse 16 Rue du Moulin Rives-d'Autise Vendée Ville Rives-d'Autise lieuville Rives-d'Autise Departement Vendée

Rives-d'Autise Rives-d'Autise Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rives-dautise/

MAISON DE LA MEUNERIE – JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS Rives-d’Autise 2023-05-20 was last modified: by MAISON DE LA MEUNERIE – JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS Rives-d’Autise Rives-d'Autise 20 mai 2023 16 Rue du Moulin Rives-d'Autise Vendée Rives-d'Autise Vendée

Rives-d'Autise Vendée