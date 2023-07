Femmes astronomes, femmes pirates et corsaires. Astronomie, navigation Maison de la Mer – Daniel Gilard Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Femmes astronomes, femmes pirates et corsaires. Astronomie, navigation
16 et 17 septembre
Maison de la Mer – Daniel Gilard
Nantes

Exposition de panneaux présentant les parcours de quelques femmes pirates et corsaires nantaises et de quelques femmes astronomes.

– Découverte des instruments de navigation et d’astronomie des origines à nos jours, par une exposition de re-créations et une démonstration de leur utilisation. Maison de la Mer – Daniel Gilard Quai de la Fosse Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire https://maisondelamer.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

