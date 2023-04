L’Euphorie des montagnes: André Contamine et l’alpinisme des années 1950 – 1960 Maison de la mémoire et du patrimoine Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

L’Euphorie des montagnes: André Contamine et l’alpinisme des années 1950 – 1960 Maison de la mémoire et du patrimoine, 13 mai 2023, Chamonix-Mont-Blanc. L’Euphorie des montagnes: André Contamine et l’alpinisme des années 1950 – 1960 Samedi 13 mai, 21h00 Maison de la mémoire et du patrimoine Visite guidée, Entrée libre dans la limite des places disponibles (pas de réservation) Au plus proche des grandes figures de son époque, à la pointe des techniques et toujours à l’affût de nouvelles voies, André Contamine a été un maître pour toute une génération d’alpinistes. Pour partager sa passion de la montagne, il choisit la photographie comme mode d’expression privilégié. À travers une sélection de près de 100 photographies, venez découvrir son regard enthousiaste et passionné sur l’alpinisme des années 1950-1960. Cette exposition est conçue par la Maison de la Mémoire et du Patrimoine et les Archives municipales de Chamonix, en partenariat avec Gilles Modica, journaliste et écrivain spécialiste de l’histoire de l’alpinisme. Maison de la mémoire et du patrimoine 90 rue des moulins, 74400 Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 54 78 55 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr la Maison de la Mémoire et du Patrimoine vous accueille pour découvrir des expositions, des conférences, des projections de films sur le thème de la vie quotidienne à Chamonix, ainsi que pour la consultation des bases de données des archives orales sonores et photographiques. Lieu d’accueil vivant et ouvert, la Maison de la Mémoire et du Patrimoine est conçue pour permettre à chacun de s’approprier le patrimoine de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

