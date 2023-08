La maison de la médiation Maison de la médiation Clermont-Ferrand, 17 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

La maison de la médiation Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison de la médiation Entrée libre

Le service patrimoine vous propose de découvrir les multiples facettes de la basilique Notre-Dame-du-Port et de son quartier. Petits et grands sont invités à venir jouer, construire et se divertir dans ce lieu exceptionnellement ouvert.

Maison de la médiation 42 rue du Port Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

