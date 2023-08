La maison de la médiation Maison de la médiation Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

La maison de la médiation

Maison de la médiation Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

La maison de la médiation
16 et 17 septembre

Maison de la médiation

Entrée libre

À l'aide des célèbres petites planchettes Kapla®, glissez-vous le temps d'une journée dans la peau d'un architecte et construisez les édifices incontournables de l'art roman.

Maison de la médiation
42 rue du Port Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand 63000
Plateau central
Puy-de-Dôme
Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

