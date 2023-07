Exposition » Dany Lary et Bertran Lotth, Virtuoses de l’illusion ! » Maison de la Magie Blois, 16 septembre 2023, Blois.

Exposition » Dany Lary et Bertran Lotth, Virtuoses de l’illusion ! » 16 et 17 septembre Maison de la Magie inclus dans le prix d’entrée 6€, gratuit pour les – de 18 ans

Les célèbres magiciens Dani Lary et Bertran Lotth, qui se sont produits sur la scène de la Maison de la Magie à son ouverture, exposent affiches, photos, costumes et quelques uns des objets de magie ayant fait la renommée de leurs plus beaux spectacles.

Exposition à découvrir dans le Salon des Magiciens.

Maison de la Magie 1 bis place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 33 http://www.maisondelamagie.fr La maison de la Magie Robert-Houdin rend hommage au père de la magie moderne et présente des animations interactives retraçant l’histoire de la magie de l’antiquité à la magie de scène actuelle. Située face au Château de Blois dans une grande maison bourgeoise de 1856, la Maison de la magie est une étape indispensable de la visite de Blois. Inaugurée le 1er juin 1998, il s’agit du seul musée public en Europe à présenter en un même lieu des collections de magie et un spectacle vivant permanent, différent chaque année.

À votre arrivée, laissez-vous surprendre par le dragon à six têtes qui surgit aux fenêtres toutes les demi-heures. A l’intérieur, sur plus de 2000 m² répartis sur cinq niveaux, plongez dans l’univers de la magie. Salle après salle, découvrez l’histoire de la magie, la vie et l’œuvre de Robert-Houdin ainsi que des expositions inédites et des illusions d’optique en tout genre. À la croisée entre découverte du patrimoine historique et magique de la ville et divertissement familial, ce temple des arts magiques vous ouvre ses portes pour une visite pleine de surprises.

