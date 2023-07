Visite du site « Renaissance de Loire » Maison de la Loire du Loir-et-Cher Saint-Dyé-sur-Loire, 16 septembre 2023, Saint-Dyé-sur-Loire.

Visite du site « Renaissance de Loire » Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Maison de la Loire du Loir-et-Cher

Un espace de 120 m² dédié à la Loire. Six séquences «d’immersion» développent deux grandes thématiques : La Loire naturelle et la Loire culturelle. Parcours composé de décors, jeux de lumières, projections audiovisuelles, sonores et de jeux éducatifs, tout est dans l’éveille des sens. Un livret/jeux est proposé aux enfants afin d’apprendre en s’amusant en compagnie d’Hector le castor. Les adultes ont également un livret de visite à disposition, celui-ci permet d’apporter des clés de compréhension lors de la visite libre.

Maison de la Loire du Loir-et-Cher 73 rue Nationale 41500 Saint Dyé-sur-Loire Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 81 68 07 http://www.maisondeloire41.fr La Maison de la Loire du Loir-et-Cher, située dans un ancien relais de poste, est une association qui a pour but « d’inspirer, promouvoir et coordonner tous concours et moyens, susceptibles d’étendre en France et à l’étranger, les actions de recherche, d’information, de vulgarisation et de promotion relatives aux milieux ligériens, et à leurs produits, de contribuer à la sauvegarde de la Loire, de ses paysages et de l’environnement ligérien ». Depuis Blois, prendre la D951

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

