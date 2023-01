Découverte des rapaces nocturnes Maison de la Loire du Loir-et-Cher Saint-Dyé-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Saint-Dyé-sur-Loire

Découverte des rapaces nocturnes Samedi 11 mars, 19h00 Maison de la Loire du Loir-et-Cher

Gratuit – inscription obligatoire : www.maisondeloire41.fr

Ambiance nocturne sous le clair de lune… Venez découvrir la nature de nuit. Maison de la Loire du Loir-et-Cher 73 rue nationale 41500 st dyé sur loire Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Venez apprivoiser les mystères, ombres et chuchotements de la faune nocturne. A l’affût du moindre bruissement d’ailes, du plus petit hululement, suivez la piste des rapaces nocturnes et ouvrez grands vos yeux et vos oreilles. Avant la sortie, nous prendrons le temps de vous donner des explications sur chacune des espèces que nous pourrions croiser afin de pouvoir les reconnaitre. Pour observer les animaux nocturnes dans les meilleures conditions, n’oubliez pas de mettre des vêtements chauds.

2023-03-11T19:00:00+01:00

2023-03-11T22:00:00+01:00 Mdl41

