Saint-Quentin

Dis-moi dix mots
1 – 3 septembre
Maison de la lecture

Entrée libre

Maison de la lecture
43 rue de Noirmont
Saint-Quentin
02100

0323042094 Bibliothèque Dis-moi dix mots

-activités proposées à la classe de ce1/ce2

dans le cadre d’un travail dans le domaine de la langue (lecture/compréhension/ production d’écrits/ étude de la langue)

Objectif visé : inventer un texte et l’illustre ( travail collectif)

-activités artistiques menées avec l’école de dessin Quentin de la Tour (autour de l’illustration)

-activités menées par la maison de la lecture dans le cadre de la découverte des mots du concours ( lectures, jeux)

