La poésie grecque au féminin Maison de la Grèce de Paris, 8 mars 2023, Paris.

La poésie grecque au féminin Mercredi 8 mars, 19h00 Maison de la Grèce de Paris

Entrée libre

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Théâtre de l’Imprévu, vous propose une soirée d’échanges et de découverte autour de la poésie de Kiki Dimoula.

Maison de la Grèce de Paris 9 rue Mesnil, 75016 Paris Quartier de la Porte-Dauphine Paris 75116 Île-de-France

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Théâtre de l’Imprévu, en partenariat avec la Communauté Hellénique de Paris et la Maison de la Grèce à Paris, vous propose une soirée d’échanges et de découverte autour de la poésie de Kiki Dimoula et de Maria Patakia ainsi que sur les poétesses grecques contemporaines.

19h : Introduction sur la poésie grecque et l’autrice Kiki Dimoula par Michel Volkovitch

19h30 : Extraits de la dernière création du Théâtre de l’Imprévu, Le Peu du monde, d’après l’oeuvre de Kiki Dimoula.

20h : Discussions et échanges autour de la poésie de Maria Patakia et sur les poétesses contemporaines grecques avec Maria Patakia.

20h30 : Verre de l’amitié et buffet.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T19:00:00+01:00

2023-03-08T21:30:00+01:00