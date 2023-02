La poésie grecque au féminin Maison de la Gràce à Paris, 15 mars 2023, Paris.

ENTRÉE LIBRE

Maison de la Gràce à Paris 9 rue Mesnil 75016 Quartier de la Porte-Dauphine Paris 75116 Île-de-France

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Théâtre de l’Imprévu, en partenariat avec la Communauté Hellénique de Paris et la Maison de la Grèce à Paris, vous propose une soirée d’échanges et de découverte autour de la poésie de Kiki Dimoula et de Maria Patakia ainsi que sur les poétesses grecques contemporaines.

19h : Introduction sur la poésie grecque et l’autrice Kiki Dimoula par Michel Volkovitch

19h30 : Extraits de la dernière création du Théâtre de l’Imprévu, Le Peu du monde, d’après l’oeuvre de Kiki Dimoula.

20h : Discussions et échanges autour de la poésie de Maria Patakia et sur les poétesses contemporaines grecques avec Maria Patakia.

20h30 : Verre de l’amitié et buffet.



