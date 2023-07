Atelier d’été Maison de la Gemme Lesperon Catégories d’Évènement: Landes

Lesperon Atelier d’été Maison de la Gemme Lesperon, 18 juillet 2023, Lesperon. Atelier d’été 18 juillet – 15 août, les mardis Maison de la Gemme Prix libre, au chois des participants. 10 maximum par atelier. Le matériel est fourni. Lors de ces ateliers il y aura tout d’abord une rencontre avec les anciens qui nous partageront leurs connaissances sur des métiers et des savoirs presque oubliés. Nous enchainerons sur une balades en forêt avec démonstrations du métier précédemment découvert (gemmeur, scieur, pigneur). Puis nous retrouverons un métier de l’artisanat avec de la céramique dans le but de récréer les pots de gemmeur. Nous finirons sur un temps d’échange commun avec un pot de fin, dans l’idée de continuer à créer du lien. Maison de la Gemme 635 Route du Bourruqet, 40260 Lesperon Lesperon 40260 Le Souquet Landes Nouvelle-Aquitaine 06 30 07 24 81 https://tourisme.paysmorcenais.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06.75.96.62.15 »}] Ancienne bergerie réhabilitée en salle d’exposition. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

