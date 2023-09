Journée portes ouvertes maison de la formation et de la jeunesse Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Journée portes ouvertes maison de la formation et de la jeunesse Martigues, 22 septembre 2023, Martigues. Journée portes ouvertes Vendredi 22 septembre, 09h00 maison de la formation et de la jeunesse entrée libre Journée portes ouvertes Maison de la Formation et de la jeunesse Pésentation de l’offre de services pour les jeunes et tous les demandeurs d’emploi. Durant la journée, dans cet équipement qui regroupe différents services et associations oeuvrant pour l’insertion sociale et professionnelle, l’orientation, la formation et l’emploi, vous pourrez échanger, rencontrer, vous informer et découvrir dans une ambiance conviviale. Voir programme complet en flashant le QR code au bas de l’affiche Vous espérant nombreux maison de la formation et de la jeunesse quai Toulmond – 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T09:00:00+02:00 – 2023-09-22T16:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu maison de la formation et de la jeunesse Adresse quai Toulmond - 13500 martigues Ville Martigues

