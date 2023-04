VIDE JARDIN MAISON DE LA FORGE ET DU FEU Chevannes Catégorie d’Évènement: Chevannes

VIDE JARDIN MAISON DE LA FORGE ET DU FEU, 7 mai 2023, Chevannes. VIDE JARDIN Dimanche 7 mai, 10h00 MAISON DE LA FORGE ET DU FEU La Maison de la Forge et du Feu à Chevannes organise son 2ème vide-jardin le dimanche 7 mai de 10 h à 18 h. Au programme : réalisation décoration de jardin, démonstration de taille de pierres, conseils pour planter, atelier « reconnaissance des plantes ». Présence de producteurs locaux. Buvette et restauration sur place.

Entrée libre. MAISON DE LA FORGE ET DU FEU Chevannes Chevannes [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 90 94 14 »}, {« type »: « email », « value »: « mffc45210@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T10:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

2023-05-07T10:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A0SK MFFCHEVANNES

Détails Catégorie d’Évènement: Chevannes Autres Lieu MAISON DE LA FORGE ET DU FEU Adresse Chevannes Ville Chevannes Lieu Ville MAISON DE LA FORGE ET DU FEU Chevannes

MAISON DE LA FORGE ET DU FEU Chevannes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chevannes/

VIDE JARDIN MAISON DE LA FORGE ET DU FEU 2023-05-07 was last modified: by VIDE JARDIN MAISON DE LA FORGE ET DU FEU MAISON DE LA FORGE ET DU FEU 7 mai 2023 Chevannes MAISON DE LA FORGE ET DU FEU Chevannes

Chevannes