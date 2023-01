Fugaces rapaces Maison de la Forêt Raismes Catégories d’Évènement: Nord

Raismes

Fugaces rapaces Maison de la Forêt, 4 mars 2023, Raismes. Fugaces rapaces Samedi 4 mars, 18h00 Maison de la Forêt

Inscription obligatoire

Hiboux et chouettes ont longtemps eu mauvaise réputation. Mais ce sont les maillons indispensables d’un écosystème en bonne santé. Glissons nous dans l’obscurité pour essayer de les rencontrer. Maison de la Forêt Raismes Raismes 59590 Nord Hauts-de-France Souvent associés à la magie noire, hiboux et chouettes ont longtemps eu mauvaise réputation. Ce sont pourtant les maillons indispensables d’une chaîne biologique en bonne santé. Faisons fi des racontars, glissons nous dans l’obscurité pour essayer de les rencontrer.

Présentation et sortie nocturne.

Sortie dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T18:00:00+01:00

2023-03-04T20:00:00+01:00 No-longer-here de Pixabay

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Raismes Autres Lieu Maison de la Forêt Adresse Raismes Ville Raismes Age minimum 8 Age maximum 121 lieuville Maison de la Forêt Raismes Departement Nord

Maison de la Forêt Raismes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raismes/

Fugaces rapaces Maison de la Forêt 2023-03-04 was last modified: by Fugaces rapaces Maison de la Forêt Maison de la Forêt 4 mars 2023 Maison de la Forêt Raismes Raismes

Raismes Nord