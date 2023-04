Rendez-vous animalier avec SOS P’tites Bêtes Maison de la Forêt Paucourt Catégorie d’Évènement: Paucourt

Rendez-vous animalier avec SOS P’tites Bêtes Maison de la Forêt, 19 avril 2023, Paucourt. Rendez-vous animalier avec SOS P’tites Bêtes Mercredi 19 avril, 10h00 Maison de la Forêt Atelier découverte et manipulation des reptiles : Explication sur les milieux de vie de ces animaux, manipulation de plusieurs espèces de serpents, lézards… Tout public à partir de 4 ans. Maison de la Forêt 94 Rue de l’Église, Paucourt Paucourt [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 17 59 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondelaforet@agglo-montargoise.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

