Nuit des étoiles d’hiver Vendredi 10 février, 19h30 Maison de la Forêt

Rencontre avec des passionnés / Observation aux télescopes du ciel

94 rue de l'église 45200 paucourt Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Le 10 février à 14 h 30, la Maison de la forêt de l’agglomération montargoise propose un atelier-réalisation d’un tableau lumineux de constellation.

À 19 h30, soirée à destination la planète Mars. Projection du documentaire PERSÉVÉRANCE, une année sur Mars, puis d’une présentation À LA RECHERCHE D’UNE VIE PASSÉE SUR MARS par Alain Doressoundiram, Astrophysicien à l’Observatoire de Paris – PSL.

Il est spécialiste du système solaire. Ses travaux de recherche portent notamment sur les surfaces planétaires, les petits corps du système solaire et le transfert radiatif dans les régolites. C’est aussi un expert du traitement de données de masse et d’analyse statistique.

Il enseigne au niveau Licence et Master, ainsi que pour la formation des enseignants. Il est le directeur des études doctorales de l’Observatoire de Paris, et responsable du Master 2 Planétologie et Exploration spatiale.

Il est également fortement impliqué dans les missions spatiales d’exploration du système solaire. Ainsi, il est co-principal invetigator de l’instrument SIMBIO-SYS sur la mission BepiColombo (mission vers Mercure en 2018) et deputy- principal Invetigator de MIRS sur la mission MMX (mission vers Phobos en 2024). Il est aussi responsable de MIOSOTYS, un instrument sol installé à l’Observatoire de Calar Alto (Espagne), Co-I sur PHEBUS (BepiColombo), Supercam (Perseverance) et MicroMega (Exomars). Il a publié près de 120 articles scientifiques dans des revues à comité de lecture, ainsi qu’une centaine de communications dans des colloques internationaux.

Il est enfin très impliqué dans les actions de diffusion de la culture scientifique et astronomique vers le grand public (conférences, animations dans les écoles, interventions dans les médias), et l’auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation.

Chevalier dans l’ordre des palmes académiques. L’astéroïde 7456 Doressoundiram a été nommé en son honneur.

Un moment unique à ne pas manquer

Sur réservation les places sont limitées 02 38 98 17 59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr



