Orchestre symphonique du CEEM de Málaga – Espagne Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde, 6 août 2023, Montlieu-la-Garde.

Montlieu-la-Garde,Charente-Maritime

Dans le cadre du festival internation d’orchestres de jeunes Eurochestries pour sa 34ème édition « Orchestre symphonique du CEEM de Málaga – Espagne

» à la Maison de la Fôret de Montlieu la Garde.

2023-08-06 à 18:30:00 ; fin : 2023-08-06 . EUR.

Maison de la Forêt Tout vent

Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



As part of the 34th Eurochestries international festival of youth orchestras, the CEEM symphony orchestra from Málaga, Spain, will be performing at the Maison de la Fôret in Montlieu la Garde

« at the Maison de la Fôret de Montlieu la Garde

En el marco de la 34ª edición del festival internacional de jóvenes orquestas Eurochestries, la orquesta sinfónica CEEM de Málaga (España) actuará en la Maison de la Fôret de Montlieu la Garde

« en la Maison de la Fôret de Montlieu la Garde

Im Rahmen des internationalen Jugendorchesterfestivals Eurochestries in seiner 34. Ausgabe « Symphonieorchester des CEEM von Málaga – Spanien »

» in der Maison de la Fôret in Montlieu la Garde

Mise à jour le 2023-06-03 par Offices de Tourisme de Jonzac – Haute Saintonge