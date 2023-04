Maison de la forêt Maison de la forêt Changé Catégories d’évènement: Changé

Sarthe

Maison de la forêt Maison de la forêt, 17 septembre 2023, Changé. Maison de la forêt Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison de la forêt Entrée libre La Maison de la Forêt invite les visiteurs à découvrir les animaux sauvages (vivants ou naturalisés) et les arbres qui peuplent les forêts sarthoises, les odeurs, les bruits, les matières qui composent ces écosystèmes, au travers de films, bornes interactives, îlots sensoriels.  Accès à la Maison de la Forêt, face au parking des Granges. Bus (ligne 6) : arrêt Arche de la Nature. Maison de la forêt route de l’Epau Changé 72560 La Grange Sarthe Pays de la Loire 0243474000 http://arche-nature.fr La Maison de la Forêt invite les visiteurs à découvrir les animaux sauvages (vivants ou naturalisés) et les arbres qui peuplent les forêts sarthoises, mais aussi les odeurs, les bruits, les matières qui composent ces écosystèmes. Au travers de films, bornes interactives, îlots sensoriels, la forêt vous livrera tous ses secrets. Parking des Granges Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 @ville du Mans

Détails Catégories d’évènement: Changé, Sarthe Autres Lieu Maison de la forêt Adresse route de l'Epau Ville Changé Departement Sarthe Lieu Ville Maison de la forêt Changé

Maison de la forêt Changé Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/change/

Maison de la forêt Maison de la forêt 2023-09-17 was last modified: by Maison de la forêt Maison de la forêt Maison de la forêt 17 septembre 2023 Changé Maison de la forêt Changé

Changé Sarthe