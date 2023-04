Nature et vélo – balade Maison de la forêt, 86360 Montamisé Montamisé Catégories d’Évènement: Montamisé

Vienne

Nature et vélo – balade Maison de la forêt, 86360 Montamisé, 18 mai 2023, Montamisé. Nature et vélo – balade 18 et 21 mai Maison de la forêt, 86360 Montamisé Sur réservation Découverte du vélo électriqueet balade en forêt de Moulière 4 personnes maximum par balade d’1h30.

Taille minimum requise : 1m 60.

Départ : Maison de la Forêt à Montamisé à 14h et à 16h.

Inscriptions obligatoire au 06 87 56 43 66. Maison de la forêt, 86360 Montamisé Grand Recoin, 86360 Montamisé Montamisé 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0687564366 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T14:00:00+02:00 – 2023-05-18T15:30:00+02:00

2023-05-21T16:00:00+02:00 – 2023-05-21T17:30:00+02:00 maiavelo endurance veloTango

Détails Catégories d’Évènement: Montamisé, Vienne Autres Lieu Maison de la forêt, 86360 Montamisé Adresse Grand Recoin, 86360 Montamisé Ville Montamisé Departement Vienne Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Maison de la forêt, 86360 Montamisé Montamisé

Maison de la forêt, 86360 Montamisé Montamisé Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montamise/

Nature et vélo – balade Maison de la forêt, 86360 Montamisé 2023-05-18 was last modified: by Nature et vélo – balade Maison de la forêt, 86360 Montamisé Maison de la forêt, 86360 Montamisé 18 mai 2023 86360 Montamisé Montamisé Maison de la forêt Montamisé

Montamisé Vienne