Stage comédie musicale Maison de la Ferme Issy-les-Moulineaux

Stage comédie musicale Stage d'initiation aux techniques de la comédie musicale 12 – 16 février Maison de la Ferme Sur inscription via Teliss, tarif en fonction du quotient familial

Ce stage de comédie musicale permet aux enfants de découvrir de façon ludique la justesse, l’écoute, le rythme, la coordination et l’expression des émotions à travers le chant, la danse et l’expression théâtrale. L’acquisition progressive de ces différentes techniques permettra la mémorisation et le développement de la confiance en soi des enfants.

De 6 à 11 ans, sur inscription via Teliss, tarif en fonction du quotient familial

Du lundi 12 au vendredi 16 février de 10h à 13h

Maison de la Ferme 31 rue du Docteur Lombard Issy Les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

