Sortie loisirs : Atelier crêpes Maison de la Ferme Issy-les-Moulineaux, 4 février 2024, Issy-les-Moulineaux.

Sortie loisirs : Atelier crêpes Dimanche 4 février 2024, 13h45 Maison de la Ferme Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T13:45:00+01:00 – 2024-02-04T17:45:00+01:00

Fin : 2024-02-04T13:45:00+01:00 – 2024-02-04T17:45:00+01:00

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville.

Dimanche 4 février 2024, sortie Atelier crêpes, une parenthèse gourmande en après-midi sur réservation

Tarif 1

Les jeunes se retrouvent autour d’un atelier pour apprendre à confectionner les pâtes de blé noir et froment, à tourner les crêpes, une recette amusante et simple à reproduire à la maison et entre amis. Bien sûr vous emportez votre fabrication, une délicieuse crêpes, de quoi épater la famille !

Maison de la Ferme 31 rue du Docteur Lombard Issy Les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-loisirs-11-15 »}, {« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-loisirs-11-17-2 »}]

CLAVIM Espace loisirs 11/15 ans