Issy-les-Moulineaux Animation de Noël à la Maison des Îles Maison de la Ferme Issy-les-Moulineaux, 2 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Animation de Noël à la Maison des Îles Samedi 2 décembre, 15h00 Maison de la Ferme Entrée libre Animation de Noël à la Maison des Îles Une animation conviviale pour toute la famille ! La Maison des Îles vous invite à préparer Noël dans une ambiance chaleureuse et festive. Toute l’équipe d’animation de la maison de quartier en compagnie des jeunes vous accueille pour ce moment de partage.

Différents ateliers créatifs vous sont proposés tout au long de l’après-midi, pour décorer chez soi ou pour confectionner de belles créations à offrir !

Les enfants pourront également profiter d’une ballade du quartier en poney.

Entrée libre, en famille

Samedi 2 décembre de 15h à 18h Maison de la Ferme 31 rue du Docteur Lombard Issy Les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

