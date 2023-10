Animation : Aux sports citoyens ! Maison de la Ferme Issy-les-Moulineaux, 14 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Animation : Aux sports citoyens ! Samedi 14 octobre, 15h00 Maison de la Ferme Entrée libre

Afin de se préparer aux jeux Olympiques de Paris 2024, la maison de la Ferme vous invite à une animation ludique et conviviale.

Au programme des activités sportives, basket, foot, badminton, mini-golf, ping pong, sprint et des activités créatives sur la thématique du sport.

Ce sera également l’occasion de découvrir l’exposition de la CASDEN « Histoire, sports et citoyenneté ».

Entrée libre, tout public,

Samedi 14 octobre de 15h à 18h

Maison de la Ferme 31 rue du Docteur Lombard Issy Les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

CLAVIM Maisondelaferme

Casden