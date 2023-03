Stage : Soutien aux apprentissages en Français, Anglais ou Maths pour les collégiens 6e, 5e et 4e Maison de la Ferme Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Stage : Soutien aux apprentissages en Français, Anglais ou Maths pour les collégiens 6e, 5e et 4e Maison de la Ferme, 24 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Stage : Soutien aux apprentissages en Français, Anglais ou Maths pour les collégiens 6e, 5e et 4e 24 – 28 avril Maison de la Ferme Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM, inscription et paiement en ligne sur Téliss L’Espace Jeunes Anne Frank organise pendant les vacances scolaires (15h par semaine) des stages permettent de renforcer les acquis et/ou surmonter des difficultés dans la matière choisie par le biais d’ateliers mêlant le collectif et l’individuel. Des temps de réflexion et d’apports méthodologiques sont également au programme pour développer l’autonomie et l’acquisition d’outils pour faciliter les apprentissages. Stage apprentissages scolaires collégiens Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023 de 10h à 13h, pour les élèves scolarisés en 6ème, 5ème, et 4ème en Français, Anglais ou Mathématiques Le stage propose aux jeunes d’acquérir des outils de méthodologie et de révision en Français, Anglais ou Mathématiques. Les apprentissages se font de diverses façons pour favoriser la curiosité et la stimulation mentale. Tarif en fonction du quotient familial

Inscription et paiement en ligne sur Téliss Maison de la Ferme 31 rue du Docteur Lombard Issy Les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T10:00:00+02:00 – 2023-04-24T13:00:00+02:00

2023-04-28T10:00:00+02:00 – 2023-04-28T13:00:00+02:00 CLAVIM Les Maisons d’Issy © stockbroker 123RF

