Exposition Vente de céramiques Terre & Bois Maison de la Douane Perly-Certoux

Une exposition vente de céramiques sur le thème « Terre & Bois » à la Maison de la Douane de Perly-Certoux du 19 au 21 avril 2024 par 18 exposants.es tous.tes membres de la Girelle.

6 ans après sa dernière exposition, « 401 bols» pour les 40 ans de l’atelier, la Girelle a le plaisir de retourner à la Maison de la Douane à Perly-Certoux pour sa prochaine exposition intitulée « Terre & Bois ». Le thème « Terre et Bois » renvoie à l’essentiel en utilisant deux matériaux naturels qui laissent un grand choix à la créativité de chacun.e. Petit défi supplémentaire : les deux matériaux doivent au final pouvoir s’harmoniser pour ne former qu’un seul et unique objet. Chaque exposant.e s’engage à présenter au moins une création correspondant au thème.

Laissez-vous surprendre et découvrez les créations des 18 exposant(e)s entre le 19 et 21 avril à la Maison de la Douane, 300 route de Saint-Julien, Perly-Certoux.

En plus, une grande partie des créations sera en vente.

Maison de la Douane Route de St-Julien 300 Perly-Certoux 1258 Genève 022 721 02 50 http://www.perly-certoux.ch Maison des années 1930 rénovée et réhabilitée en lieu d’exposition. Bus: Ligne 80, arrêt Perly-Douane.

