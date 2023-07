Le Fabuleux voyage de Pantagruel Maison de la Devinière – Musée Rabelais Seuilly, 24 septembre 2023, Seuilly.

Le Fabuleux voyage de Pantagruel Dimanche 24 septembre, 17h00 Maison de la Devinière – Musée Rabelais Tarif : 12€, gratuit jusqu’à 7 ans / Achat des places à la billetterie de la Devinière

Bernard Pico, comédien / François Cornu, piano

Une traversée du Quart livre tracée par le comédien Bernard Pico et le pianiste François Cornu embarque le public dans les aventures du fameux Géant et de ses compagnons en quête de l’Oracle et de la Dive bouteille. Comme une gourmandise, le texte de Rabelais entendu dans la langue originale révèle toute sa vivacité et sa gaîté libératrice. Ce périple de Pantagruel avec Bernard Pico devient un voyage à travers l’une des plus belles langues de la littérature française. En toute complicité, François Cornu, joue, en contrepoint, quelques-unes des si délicates Improvisations ainsi que des danses extraites de la Suite française de Poulenc.

Rabelais, Poulenc, tous deux, au Jardin de la France, sont au croisement de l’art savant et de la culture populaire…

Maison de la Devinière – Musée Rabelais La Devinière 37500 Seuilly Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 95 91 18 http://www.musee-rabelais.fr [{« type »: « email », « value »: « infos@musiques-et-patrimoine.com »}] François Rabelais, fils d’Antoine Rabelais, avocat au siège royal de Chinon, est né à la fin du XVe siècle à La Devinière. Il passe les premières années de son existence dans cette métairie située au cœur du pays de Chinon.

Grand écrivain humaniste de la Renaissance, Rabelais reste attaché au « jardin de la France », sa terre natale, qui lui donne source d’inspiration pour l’écriture de son roman Gargantua et l’ensemble de son œuvre. A 50 min à l’ouest de Tours par l’A85, sortie n°9, direction Chinon par la D751 A 20 min de Fontevraud

©MusiquesEtPatrimoine