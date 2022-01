Maison de la Culture : Théâtre « Le Passé » Amiens, 23 février 2022, Amiens.

Maison de la Culture : Théâtre « Le Passé » Amiens

2022-02-23 – 2022-02-23

Amiens Somme

11 11 « Le Passé »

Leonid Andreïev | Julien Gosselin

MERCREDI 23 ET JEUDI 24 FÉVRIER

GRAND THÉÂTRE

Virtuose dans sa façon d’adapter des chefs-d’œuvre de la littérature mondiale en spectacle, Julien Gosselin est un grand metteur en scène. Assister à l’un de ses spectacles, c’est vivre une expérience unique et inoubliable !

Vivement ovationnée par le public dès ses premières représentations, la pièce Le Passé de Julien Gosselin, d’après les textes du dramaturge et écrivain russe Léonid Andreev, est à la fois un exploit de mise en scène, de jeu d’acteurs, de scénographie et de tournage vidéo.

En fil rouge, le destin d’une femme, Ekatérina. Menacée et pourchassée en pleine nuit par son mari convaincu qu’elle le trompe, elle décide de partir s’installer chez sa sœur, Lisa. Elle n’y trouvera pas la paix ni le calme auquel elle aspirait…

En mélangeant théâtre, cinéma et musique, le metteur en scène nous fait voyager dans un univers foisonnant, coloré et dresse le portrait époustouflant d’une société russe du XXe siècle étouffée par les bonnes mœurs. Entre salons bourgeois, jardins d’hiver et paysages peints, c’est aussi un hommage à l’art disparu et à l’humanité que porte Julien Gosselin avec ses sept comédiens et musiciens.

De bout en bout, nous sommes tenus en haleine, plongé dans un rêve éveillé et aspirés à la fois par la parole théâtrale – directe, poétique, mais aussi par une tension soutenue entre la distance et l’extrême proximité du jeu des acteurs.

Encensé par la presse et invité régulier du Festival d’Avignon, Julien Gosselin et sa compagnie sont installés dans la Région Hauts-de-France, à Calais.

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/giselle-2/

Amiens

