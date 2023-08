Atelier Graff de Robot Maison de la culture Nay, 5 novembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Artistes en herbe, prêts à graffer des robots pour garder une trace de leur passage avant leur grand départ pour l’espace ? Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et des thématiques « Science-Fiction » et « Arts Visuels » développée ce trimestre la Communauté de communes du Pays de Nay propose des ateliers graff avec l’artiste Fanny Pierot. En une journée, l’objectif sera d’imaginer l’histoire du robot, le concevoir et le peindre.

Fanny Pierot, exerce comme artiste plasticienne auprès d’un public très varié, de la maternelle à la maison de retraite en passant par l’hôpital et les centres sociaux. S’inspirant du street art, de la bd, de l’art populaire, sa volonté est avant tout de rendre l’art vivant et la créativité accessibles à tous. Prévoyez de prendre votre repas !.

Maison de la culture Place de l’Ancien Moulin

Budding artists, ready to graffiti robots to keep a trace of their passage before their big departure for space? As part of its autumn cultural season and the « Science Fiction » and « Visual Arts » themes developed this quarter, the Communauté de communes du Pays de Nay is offering graffiti workshops with artist Fanny Pierot. In one day, the aim will be to imagine the history of the robot, design it and paint it.

Fanny Pierot works as a visual artist with a wide variety of audiences, from kindergartens to retirement homes, hospitals and social centers. Inspired by street art, comics and popular art, her aim is to make living art and creativity accessible to all. Bring your own lunch!

Artistas en ciernes, ¿preparados para grafitear robots y dejar huella de su paso antes de su gran partida al espacio? En el marco de su temporada cultural de otoño y de los temas « Ciencia Ficción » y « Artes Visuales » desarrollados este trimestre, la Mancomunidad del País de Nay propone talleres de graffiti con la artista Fanny Pierot. En un día, el objetivo es imaginar la historia del robot, diseñarlo y pintarlo.

Fanny Pierot trabaja como artista visual con públicos muy diversos, desde guarderías a residencias de ancianos, hospitales y centros sociales. Inspirada por el arte callejero, los cómics y el arte popular, su principal objetivo es hacer que el arte vivo y la creatividad sean accesibles a todo el mundo. Traiga su propio almuerzo

Sind Sie bereit, Roboter mit Graffiti zu besprühen, um eine Spur von ihnen zu hinterlassen, bevor sie ins Weltall aufbrechen? Im Rahmen der kulturellen Herbstsaison und der Themen « Science-Fiction » und « Visuelle Künste », die in diesem Quartal von der Communauté de communes du Pays de Nay entwickelt wurden, bietet die Künstlerin Fanny Pierot Graffiti-Workshops an. Ziel ist es, sich an einem Tag die Geschichte eines Roboters auszudenken, ihn zu entwerfen und zu bemalen.

Fanny Pierot arbeitet als bildende Künstlerin mit einem sehr unterschiedlichen Publikum, vom Kindergarten über Krankenhäuser und Sozialzentren bis hin zu Altenheimen. Sie lässt sich von Street Art, Comics und Volkskunst inspirieren und möchte vor allem lebendige Kunst und Kreativität für alle zugänglich machen. Planen Sie Ihr Essen mit ein!

