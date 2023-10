Atelier Mosaique Maison de la culture Nay, 25 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

L’association Cercles d’Artistes peintres du Pays de Nay vous propose de participer à un stage Mosaïque pour les enfants à partir de 7 ans. Création d’un visage avec de la vaisselle et du carrelage..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00.

Maison de la culture Place de l’Ancien Moulin

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Cercles d’Artistes peintres du Pays de Nay association invites you to take part in a Mosaic workshop for children aged 7 and over. Creation of a face using crockery and tiles.

La asociación Cercles d’Artistes peintres du Pays de Nay le invita a participar en un taller de mosaico para niños a partir de 7 años. Creación de una cara utilizando vajilla y azulejos.

Der Verein Cercles d’Artistes peintres du Pays de Nay bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Mosaik-Workshop für Kinder ab 7 Jahren teilzunehmen. Gestaltung eines Gesichts aus Geschirr und Fliesen.

