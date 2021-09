Firminy Site Le Corbusier Firminy, Loire Maison de la Culture Le Corbusier – Firminy Site Le Corbusier Firminy Catégories d’évènement: Firminy

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre

Au sein du plus grand site Le Corbusier en Europe, la Maison de la Culture est la seule réalisation achevée du vivant de l’architecte. Sa toiture courbe et sa façade inclinée lui donnent un profil unique. Cet édifice abrite notamment une salle de spectacle, des salles d’atelier et un foyer-bar entièrement meublés par le designer Pierre Guariche. Elle est aujourd’hui classée Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, avec 16 autres édifices de Le Corbusier. Visite sans guide.

Entrée libre.

2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T12:30:00;2021-10-15T13:30:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-16T13:30:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T12:30:00;2021-10-17T13:30:00 2021-10-17T18:00:00

