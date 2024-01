Didier Laloy Symphonics Maison de la Culture Famenne-Ardenne Marche-en-Famenne, samedi 3 février 2024.

Didier Laloy Symphonics Didier Laloy célèbre ses 30 ans de carrière. Samedi 3 février, 20h30 Maison de la Culture Famenne-Ardenne 21,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

Pour célébrer ses 30 ans de carrière, Didier Laloy se donne le temps d’une respiration et confie son répertoire à deux grands noms de la musique classique belge, Jean-Luc Fafchamps et Gwenael-Mario Grisi. Ensemble ils vont réarranger pour orchestre symphonique les morceaux les plus emblématiques de la carrière de Didier.

Sur scène, ce voyage musical dans un monde imaginaire cinématographique vous promet des moments surprenants, tendres et festifs, agrémenté d’anecdotes savoureuses d’une vie de musicien.

Avec Didier Laloy (accordéon diatonique), l’Orchestre de Chambre de la Néthen dirigé par Alain et Benoît Meulemans, l’Ensemble Quartz

Maison de la Culture Famenne-Ardenne Chaussée de l’Ourthe 74, 6900 Marche-en-Famenne, Belgique Marche-en-Famenne 6900 Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne Luxembourg [{« type »: « link », « value »: « https://shop.utick.net/?module=QUANTITY&q=1ECDC82D-2BAC-28E5-269D-C44680E9868E »}, {« type »: « email », « value »: « info@mcfa.be »}, {« type »: « phone », « value »: « +32 84 32 73 86 »}]