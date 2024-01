Stage clown de théatre du 6 au 8 mars 2024 Maison de la Culture et des Loisirs La Roche-Posay, mercredi 6 mars 2024.

Stage clown de théatre du 6 au 8 mars 2024 Laissez-vous surprendre par le clown qui est en vous ! 3 ateliers d’initiation à l’improvisation clown pour adultes. 15h00 à 18h00. 6 – 8 mars Maison de la Culture et des Loisirs 70 € pour les 9 heures d’atelier, + 3,50€ pour les non adhérents à la MCL.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T15:00:00+01:00 – 2024-03-06T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T15:00:00+01:00 – 2024-03-08T18:00:00+01:00

Le clown nous amuse mais c’est aussi un personnage qui nous apprend des choses sur nous-même et qui nous aide avec légèreté et distance à exprimer nos émotions, à nous détendre et nous désangoisser. Il stimule notre imaginaire et notre créativité.

Les ateliers débutent par un échauffement corporel doux. Puis des exercices progressifs sont proposés pour entrer progressivement dans l’univers du clown: découverte du clown avec nez et chapeau, costumes, expressions émotionnelles sans paroles, voix de clown, scénettes parlantes. Pas de prérequis, ce stage est ouvert aux débutants.

Cadre

Bienveillance et confidentialité.

Le stage se déroulera en respect du protocole MCL et des consignes sanitaires en vigueur à cette date.

Maison de la Culture et des Loisirs 25 avenue de Lattre de Tassigny 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0629321174 »}, {« type »: « email », « value »: « lesouffleclown@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-souffle-clown/evenements/stage-clown-adulte-a-vicq-sur-gartempe-2 »}]

Clown Se détendre