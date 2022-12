La rhétorique de la haine Maison de la culture et de la citoyenneté Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

La rhétorique de la haine Maison de la culture et de la citoyenneté, 1 décembre 2022, Bourg-en-Bresse. La rhétorique de la haine Jeudi 1 décembre, 18h30 Maison de la culture et de la citoyenneté Cette conférence théâtralisée délivre des connaissances historiques qui permettent de lutter contre les discours de haine, racisme, xénophobie, antisémitisme en montrant quelle est leur rhétorique. handicap moteur mi Maison de la culture et de la citoyenneté 4 All. des Brotteaux, 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Cette nouvelle conférence gesticulée et théâtralisée aborde les discours de haine sous l’angle de la rhétorique (l’art de convaincre). Comment les entrepreneurs d’identité s’y prennent-ils pour faire croire à un vaste public que les propos complotistes ou apocalyptiques qu’ils martèlent sont des vérités ? Comment aider les élèves (et au-delà tous les citoyens) à mobiliser leur esprit critique pour résister à ces discours ? Telles sont les ambitions de ce nouveau spectacle.

En prenant comme point de départ, le mouvement complotiste QAnon, né aux Etats-Unis il y a quelques années, et qui dénonce la menace du satanisme sur la civilisation chrétienne, nous mettons en scène un personnage imaginaire qui réussit à s’imposer comme un polémiste célèbre en développant un discours de haine focalisé sur un ennemi imaginaire (le mouvement gothique). Le recours à la fiction permet de prendre du recul par rapport à l’actualité afin de focaliser l’attention du public sur les facteurs qui entrent en jeu dans la fabrication d’une croyance collective ; transformant ainsi une minorité en « problème » au détriment de toute argumentation rationnelle. Le spectacle est aussi une réflexion sur le métier d’historien et les problèmes auxquels il se heurte quand il veut combattre ces discours de haine en s’appuyant sur son savoir.

L’humour, la dérision, l’ironie sont mobilisés pour inciter le spectateur à réfléchir et à s’interroger sur lui-même. Le spectacle alterne des jeux de rôle sous forme dialoguée, des lectures et projections de documents d’époque, des chansons populaires, reprises en choeur. Le public est invité à participer et à animer le débat qui occupe la seconde partie de la soirée.

