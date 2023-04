Visite libre de l’exposition « Ken Domon – Le maître du réalisme japonais » Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Visite libre de l'exposition « Ken Domon – Le maître du réalisme japonais » Maison de la culture du Japon à Paris, 13 mai 2023, Paris.

Première exposition en France consacrée à l'un des plus grands photographes japonais : Ken Domon (1909-1990). Elle réunit une centaine d'images de ce pionnier de la photographie réaliste, produites entre les années 1930 et 1970. Les multiples facettes de son travail sont ici révélées : son approche du photojournalisme au début de sa carrière, l'inévitable tournant vers la photographie de propagande dans les années 1930, son témoignage bouleversant sur Hiroshima, ses touchants portraits d'enfants des rues et de célébrités, sa fascination pour les anciens temples.

Maison de la culture du Japon à Paris
101 bis quai Branly 75015 Paris

2023-05-13T11:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T11:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Ken Domon Museum of Photography

