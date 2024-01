FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand, 9 mars 2024, Clermont Ferrand.

Après le succès de la première édition Le FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE est de retour à Clermont Ferrand avec un programme 100% nouveau les Samedi 09 et Dimanche 10 Mars 2024.Le Festival a déjà conquis des milliers de spectateurs en Europe !Le Festival Mondial de la Magie est une référence grâce à une programmation exigeante et de qualité composée d’artistes magiciens représentants des différents courants magiques.Ce Festival de Magie se fait un point d’honneur à rendre populaire ce spectacle en présentant des numéros pour toutes générations.Vous découvrirez les plus grands magiciens actuels dans le monde. Plus de 2 heures de spectacle dédiées à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller, et bien sûr…ne rien comprendre.Tous les numéros présentés ont été primés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux festivals de magie du Monde.MIKAEL SZANYIEL 1ER PRIX WORLD MAGIC SEMINAR 2006 (LAS VEGAS)PRIX SPECIAL COMEDIE FISM 2006 (CHAMPIONNAT DU MONDE, STOCKHOLM)MANDRAKE D’OR 2006 (PARIS)2ème PRIX FISM 2012 (CHAMPIONNAT DU MONDE, BLACKPOOL)1er PRIX GOLDEN GREAT WALL CUP 2014 (PEKIN)

Tarif : 35.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 15:00

Réservez votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE Bld François Mitterrand 63000 Clermont Ferrand 63