ARTUS MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme ARTUS MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand, 15 février 2024, Clermont Ferrand. ARTUS On man show« Dans ce spectacle Artus ne dépassera pas les limites, puisqu’il n’en n’a pas mis ! »

Tarif : 45.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:30 Réservez votre billet ici MAISON DE LA CULTURE Bld François Mitterrand 63000 Clermont Ferrand 63 Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Code postal 63000 Lieu MAISON DE LA CULTURE Adresse Bld François Mitterrand Ville Clermont Ferrand Departement 63 Lieu Ville MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand Latitude 45.770745 Longitude 3.086107 latitude longitude 45.770745;3.086107

MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand 63 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/