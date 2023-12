LE LAC DES CYGNES MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand, 23 janvier 2024, Clermont Ferrand.

Tchai¨kovski (1840-1893) eut l’ide´e du Lac des cygnes alors qu’il organisait un spectacle a` l’aide de cygnes sculpte´s dans le bois pour ses nie`ces dans son domaine ukrainien de Kamenka. Puisant aux sources d’anciennes le´gendes nordiques, ce grand “ballet blanc” dans lequel de jeunes filles sont transforme´es en cygne par un redoutable male´fice a e´te´ compose´ par Tchai¨kovski entre 1875 et 1879. Cette oeuvre pleine de douceur et de me´lancolie est longtemps reste´e incomprise. C’est Marius Petipa, mai^tre de ballet et chore´graphe ne´ a` Marseille avant de vivre en Russie, qui lui a donne´ sa propre lecture chore´graphique en 1895. “Le Lac des Cygnes” est alors devenu l’un des ballets les plus populaires de l’histoire. Il reste d’ailleurs le plus repre´sente´ au monde. Un classique mythique ici interpre´te´ avec toute la rigueur et la gra^ce des 35 danseurs de cette troupe ukrainienne d’excellence. Un must intemporel a` de´couvrir ou a` rede´couvrir. Réservation PMR : 04 73 62 79 00

Tarif : 32.00 – 52.00 euros.

Début : 2024-01-23 à 20:30

MAISON DE LA CULTURE Bld François Mitterrand 63000 Clermont Ferrand