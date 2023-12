LA PROMESSE BREL MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand, 21 janvier 2024, Clermont Ferrand.

LA PROMESSE BREL ! Sur la sce`ne plonge´e dans un clair-obscur, sa voix grave s’e´le`ve, les amateurs de Brel retiennent leur souffle … Non Arnaud Askoy n’est pas Brel mais a` l’entendre et a` le voir on pourrait y croire. Accompagne´ par des musiciens de renom, il offre une interpre´tation magistrale, il chante avec son corps, Arnaud donne chair, a` sa manie`re, avec since´rite´, au Grand Jacques. Un spectacle musical pour ceux qui auraient re^ve´ d’applaudir Jacques Brel. La promesse Brel, une promesse ambitieuse empreinte d’humilite´. Une pe´pite !

Tarif : 35.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 17:30

Réservez votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE Bld François Mitterrand 63000 Clermont Ferrand 63