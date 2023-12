LORSQUE L’ENFANT PARAIT MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand, 18 janvier 2024, Clermont Ferrand.

Jeudi 18 janvier 2024 · 20h30Lorsque l’enfant paraîtUne pièce d’André Roussin Mise en scène Michel FauAvec Catherine Frot, Michel Fau, Agathe Bonitzer en alternance avec Laure-Lucile Simon, Quentin Dolmaire en alternance avec Baptiste Gothier, Hélène Babu en alternance avec Anne-Guersande Ledoux, Sanda Codreanu, Maxime LombardUltra-rythmée et très drôle, cette nouveauté théâtrale est un pur délice, portée par une distribution d’exception.Après la seconde guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’État à la famille qui a obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule quand il apprend le même jour, que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer les repères de cette famille bourgeoise…

Tarif : 35.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-01-18 à 20:30

MAISON DE LA CULTURE Bld François Mitterrand 63000 Clermont Ferrand 63