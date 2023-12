DJIMO MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand Catégorie d’Évènement: Clermont-Ferrand DJIMO MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand, 10 janvier 2024, Clermont Ferrand. Le spectacle est annulé, remboursement des billetsDJIMO – À 100%Avec DjimoUn spectacle de DjimoUne mise en scène d’Ismaël Sy SavanéPITCHAprès son succès à La Comédie de Paris, Djimo revient à Paris à l’automne 2022 !Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité !Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle.Djimo va à son rythme, mais il n’est pas largué.Comme il dit, « rien ne sert de courir, il faut vanner à point. »Vous l’aurez compris : Djimo, c’est l’homme qui arrive à point dans le monde de l’humour ! Spectacle éligible aux Molières 2022Gagnant Grand Prix du Festival d’humour de Paris 2018« Révélation » du prix de Montreux 2018 INFOSDurée : 1h10Mention producteur : Richard Caillat – Arts Live EntertainmentCrédits photos de scène/presse : © Lambert DAVIS

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-01-10 à 20:30
Réservez votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE
Bld François Mitterrand
63000 Clermont Ferrand

