Haute-Garonne

Journée Porte-ouverte des Ludophiles d’Occitanie Maison de la culture, 15 avril 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Journée Porte-ouverte des Ludophiles d’Occitanie Samedi 15 avril, 10h00 Maison de la culture tournoi: 5e Les Ludophiles d’Occitanie vous ouvre leur portes:

Parties de jeux de société et de jeux de figurines **** Entrée libre

Tournoi de Mindbug(inscription 5e) avec prix: 14h

Jeu de négociation: Paris 1919 – traité de Versailles : 20h Voir moins Maison de la culture 3 avenue de Montauban, 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lud.occitanie@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T23:59:00+02:00

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T23:59:00+02:00 Jeux-grandeur nature- figurines- plateau-stratégie-rôle

