Une exposition pour un anniversaire à la MCB Maison de la Culture Bourges, 12 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Le 12 octobre 1963, la toute nouvelle Maison de la Culture de Bourges ouvre ses portes au public, elle est officiellement inaugurée par André Malraux, ministre des Affaires culturelles six mois plus tard..

2023-10-12 fin : 2023-12-23 . .

Maison de la Culture

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



On October 12, 1963, the brand-new Maison de la Culture de Bourges opened its doors to the public, and was officially inaugurated by André Malraux, Minister of Cultural Affairs, six months later.

El 12 de octubre de 1963, la flamante Maison de la Culture de Bourges abrió sus puertas al público, y fue inaugurada oficialmente por André Malraux, Ministro de Asuntos Culturales, seis meses más tarde.

Am 12. Oktober 1963 öffnete das brandneue Kulturhaus in Bourges seine Türen für die Öffentlichkeit. Es wurde sechs Monate später von André Malraux, dem Minister für kulturelle Angelegenheiten, offiziell eingeweiht.

Mise à jour le 2023-09-19 par BIT MEHUN SUR YEVRE