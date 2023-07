Sport et patrimoine Maison de la Culture Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Sport et patrimoine Maison de la Culture Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. Sport et patrimoine 16 et 17 septembre Maison de la Culture Dans le cadre du thème national « patrimoine des sports », Bourges Ville d’art et d’histoire s’associe avec le service des Sports et des associations sportives du territoire pour proposer des initiations à des sports variés, dans des lieux patrimoniaux.

L’esplande de l’ancienne maison de la Culture sera dédiée à la danse, de la bourrée au hip-hop. Maison de la Culture Rue Malraux 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Édifiée entre 1936 et 1938, d’esthétique Art déco, inaugurée en 1963, elle est la première maison de la culture voulue par André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles.

Elle fera place en 2021 à la Maison de la Culture de Bourges 2. parkings, bus de ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

