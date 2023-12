Formation secourisme PSC1 MAISON DE LA CULTURE 167 RUE RESINI Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Début : 2024-01-13 08:30:00

fin : 2024-01-13 16:30:00 FORMATION DE SECOURISME PSC1.

Envie d’apprendre a sauver une vie? Notre association vous propose une formation de secourisme.

Cela se passe sur 7 h .Avoir minimum 10 ans .

MAISON DE LA CULTURE 167 RUE RESINI SALLE JACQUES BREL

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

