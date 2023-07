Visite commentée Maison de La Croix Blanche Ingrandes, 16 septembre 2023, Ingrandes.

Visite commentée 16 et 17 septembre Maison de La Croix Blanche individuel : 5€ . Groupes 10 à 20 € ; Enfant : gratuit.

Maisons du XVIe et XVIIIe siécles, ses dépendances et son parc, les fresques de Willette, sculpture et décors inspirés par lui-même.

Parc réalisé par Félix-Eugène Touret, architecte paysagiste parisien.

Présentation vidéo, puis visite guidée et commentée.

Maison de La Croix Blanche 1 La Croix-Blanche 36300 Ingrandes Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire 02 54 37 40 33 La maison de maître de la Croix-Blanche a été construite au XVIIIe siècle ; seul le volume en a été conservé lors de sa réfection et de sa décoration pour l’avocat Lucien Salmont, sur les conseils du peintre Adolphe Willette, entre 1895 et 1914. Les travaux réalisés sont l’adjonction de deux galeries extérieures et de pavillons, un nouvel escalier, de nouvelles cheminées, un décor peint et sculpté, des aménagements de style analogue pour la maison du gardien, enfin, l’aménagement du parc par Eugène Touret, architecte paysagiste, en 1910 ; la cheminée de la maison du gardien date du XVIIe siècle ; la grange et les écuries (XIXe siècle).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

Thierry Pascano