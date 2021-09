La Ciotat Maison de la construction navale Bouches-du-Rhône, La Ciotat Maison de la Construction Navale Maison de la construction navale La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Maison de la Construction Navale Maison de la construction navale, 17 septembre 2021, La Ciotat. Maison de la Construction Navale

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de la construction navale

Visite patrimoniale des chantiers navals précédée d’un diaporama historique (vendredi et samedi matin). Conférence samedi après-midi. Visite libre des locaux de la MCN dimanche matin. Visite des chantiers navals précédée de diaporama. Conférence. Visite libre des locaux. Maison de la construction navale 46 Boulevard François Mitterand prolongé – 13 600 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu Maison de la construction navale Adresse 46 Boulevard François Mitterand prolongé - 13 600 13600 La Ciotat Ville La Ciotat lieuville Maison de la construction navale La Ciotat